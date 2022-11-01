Кличко: Власти Киева готовы развернуть около 1 тысячи пунктов обогрева на случай полного отсутствия электроэнергии, воды и тепла
2022-11-01 20:51
Мэр города Киев Виталий Кличко: Власти Киева готовы развернуть около 1 тысячи пунктов обогрева на случай полного отсутствия электроэнергии, воды и тепла.
Кличко заявил: «Из-за ракетных атак агрессора на объекты критической инфраструктуры рассматриваем разные сценарии развития событий. Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения.»
«На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим», — добавил Мэр города Киев Виталий Кличко. Так же на момент 1 ноября 2022 года, в столице Украины продолжаются перебои с энергоснабжением.
Опубликовано: Илья Крылов
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