Мэр города Киев Виталий Кличко: Власти Киева готовы развернуть около 1 тысячи пунктов обогрева на случай полного отсутствия электроэнергии, воды и тепла.

Кличко заявил: «Из-за ракетных атак агрессора на объекты критической инфраструктуры рассматриваем разные сценарии развития событий. Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения.»

«На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим», — добавил Мэр города Киев Виталий Кличко. Так же на момент 1 ноября 2022 года, в столице Украины продолжаются перебои с энергоснабжением.