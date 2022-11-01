Зеленский: ВС РФ уничтожили 40% энергетической инфраструктуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ударами российских военных были уничтожены 40% объектов энергетической инфраструктуры страны.

1 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский провёл рабочую встречу с комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон, которая лично прибыла в Киев для «содействия энергосектору» киевского режима.

Зеленский заявил Симсон, что на данный момент в результате «прилётов» со стороны России уничтожено 40% объектов энергетической инфраструктуры Украины и рассказал о мерах, которые принимаются украинскими властями для стабилизации работы энергосети страны.