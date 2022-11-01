Зеленский: ВС РФ уничтожили 40% энергетической инфраструктуры Украины
2022-11-01 20:55
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ударами российских военных были уничтожены 40% объектов энергетической инфраструктуры страны.
1 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский провёл рабочую встречу с комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон, которая лично прибыла в Киев для «содействия энергосектору» киевского режима.
Зеленский заявил Симсон, что на данный момент в результате «прилётов» со стороны России уничтожено 40% объектов энергетической инфраструктуры Украины и рассказал о мерах, которые принимаются украинскими властями для стабилизации работы энергосети страны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке
Премьер-министр Греции прокомментировал отсутствие российских туристов
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»
Госдеп: контакты США и России на саммите G20 в Индонезии не ожидаются
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России