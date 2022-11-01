Хренин: Минск не собирается ни на кого нападать
Глава Минобороны Белоруссии Хренин заверил, что Минск не собирается ни на кого нападать.
1 ноября Министерство обороны сообщило, что Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Беларусь ни на кого не собирается нападать, а задача региональной группировки войск Беларуси и России Союзного государства сугубо оборонительная и все мероприятия направлены на адекватное реагирование на происходящее вблизи белорусской границы.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства.
Опубликовано: Елена Калиновская
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