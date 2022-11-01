ВСУ обстреляли пограничный поселок в Курской области
2022-11-01 21:02
Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле поселка Краснооктябрьский со стороны Украины.
РИА Новости: Поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Старовойт в своем Telegram-канале написал: «Днем ВСУ обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе. Пострадавших нет. Повреждения получил трехэтажный дом, выбито около 20 окон. Завтра специалисты проведут замеры для ремонта».
Опубликовано: Илья Крылов
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