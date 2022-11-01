Хренин: белорусская армия не планирует ни на кого нападать

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Минск не планирует ни на кого нападать.

1 ноября глава Министерства обороны Республики Беларусь Виктор Хренин в своём пресс-релизе в очередной раз развеял слухи касательно возможного вторжения белорусской армии на территории других государств.

Хренин с уверенностью заявил, что задачей региональной группировки войск Беларуси и России является обеспечение национальной безопасности Союзного государства, а не нападение на кого-либо.