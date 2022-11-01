Хренин: белорусская армия не планирует ни на кого нападать
2022-11-01 21:11
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Минск не планирует ни на кого нападать.
1 ноября глава Министерства обороны Республики Беларусь Виктор Хренин в своём пресс-релизе в очередной раз развеял слухи касательно возможного вторжения белорусской армии на территории других государств.
Хренин с уверенностью заявил, что задачей региональной группировки войск Беларуси и России является обеспечение национальной безопасности Союзного государства, а не нападение на кого-либо.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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