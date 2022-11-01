Киришчи: власти Турции испытали шок после выхода России из зерновой сделки

Глава Министерства сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи признался, что официальная Анкара была шокирована тем, что Москва вышла из зерновой сделки в одностороннем порядке.

1 ноября газета Hüriyyet взяла интервью у турецкого политика Вахита Киришчи, который публично признал, что правительство его страны было шокировано решением Владимира Путина и Министерства обороны России выйти из зерновой сделки, заключённой между Москвой, Анкарой, Киевом и ООН, которая позволяла безопасно вывозить зерно из Украины в другие страны.

По словам Киришчи, он уверен, что турецкий президент Тайип Эрдоган сможет найти приемлемый компромисс с Владимиром Путиным, возобновив участие РФ в зерновой сделке.