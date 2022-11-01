Киришчи: власти Турции испытали шок после выхода России из зерновой сделки
2022-11-01 21:15
Глава Министерства сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи признался, что официальная Анкара была шокирована тем, что Москва вышла из зерновой сделки в одностороннем порядке.
1 ноября газета Hüriyyet взяла интервью у турецкого политика Вахита Киришчи, который публично признал, что правительство его страны было шокировано решением Владимира Путина и Министерства обороны России выйти из зерновой сделки, заключённой между Москвой, Анкарой, Киевом и ООН, которая позволяла безопасно вывозить зерно из Украины в другие страны.
По словам Киришчи, он уверен, что турецкий президент Тайип Эрдоган сможет найти приемлемый компромисс с Владимиром Путиным, возобновив участие РФ в зерновой сделке.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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