Евросоюз выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергосистемы
2022-11-01 21:16
В Еврокомиссии сообщили о выделении ЕС €25,5 миллионов на поддержание энергосистемы Украины.
Во вторник, 1 ноября 2022 года, пресс-служба Европейской комиссии сообщила о том, что из бюджета ЕС было выделено 25,5 миллионов евро для поддержания нормального функционирования энергетической системы Украины.
Данное заявление было сделано вскоре после того, как действующий президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон рассказал о том, что ВС РФ уничтожили 40% объектов украинской энергетики.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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