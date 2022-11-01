Евросоюз выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергосистемы

В Еврокомиссии сообщили о выделении ЕС €25,5 миллионов на поддержание энергосистемы Украины.

Во вторник, 1 ноября 2022 года, пресс-служба Европейской комиссии сообщила о том, что из бюджета ЕС было выделено 25,5 миллионов евро для поддержания нормального функционирования энергетической системы Украины.

Данное заявление было сделано вскоре после того, как действующий президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон рассказал о том, что ВС РФ уничтожили 40% объектов украинской энергетики.