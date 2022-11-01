Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский в Карской области РФ

Губернатор Курской области России Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничной деревни украинскими войсками.

1 ноября курский губернатор Роман Старовойт опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что сегодня днём вооружённые силы Украины произвели миномётный обстрел посёлка Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области.

По словам Старовойта, в результате очередного обстрела ВСУ приграничных российских территорий погибших и пострадавших граждан России не выявлено, однако украинские снаряды повредили фасад трёхэтажного дома в деревне, а взрывная волна привела к повреждению не менее 20 окон.