Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский в Карской области РФ
2022-11-01 21:22
Губернатор Курской области России Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничной деревни украинскими войсками.
1 ноября курский губернатор Роман Старовойт опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что сегодня днём вооружённые силы Украины произвели миномётный обстрел посёлка Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области.
По словам Старовойта, в результате очередного обстрела ВСУ приграничных российских территорий погибших и пострадавших граждан России не выявлено, однако украинские снаряды повредили фасад трёхэтажного дома в деревне, а взрывная волна привела к повреждению не менее 20 окон.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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