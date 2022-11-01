Хренин: региональная группировка войск РФ и Беларуси не будет ни на кого нападать
2022-11-01 21:27
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин исключил нападение на другие государства со стороны совместной региональной белорусско-российской группировки войск.
Вечером вторника пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь со ссылкой на заявление главы ведомства Виктора Хренина сообщила, что региональная группировка Союзного государства, состоящая из российских и белорусских военных и расположенная на территории РБ, не станет первой атаковать другие страны.
По словам Хренина, размещение совместной группировки войск в Беларуси необходимо для своевременной реакции армий Минска и Москвы на возможные угрозы и провокации в приграничных территориях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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