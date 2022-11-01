Президент Молдовы обвинила российские спецслужбы в организации протестов в стране
2022-11-01 21:39
Президент Молдовы Майя Санду в интервью Digi24 заявила, что Россия дестабилизирует ситуацию в стране, пользуясь недовольством молдаван резким повышением цен.
По ее словам, российские спецслужбы и пророссийские партии стоят за недавними протестами в Кишиневе и в других городах.
Санду сообщила, что правительство Молдовы располагает данными о коалиции коррумпированных групп и пророссийских партий в стране, нацеленных на ее дестабилизацию.
Президент подчеркнула, что Молдова полна решимости защищать демократию.
Опубликовано: Светлана Репина
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