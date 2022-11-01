Вучич: все вражеские беспилотники в небе над Сербией будут уничтожены

Александр Вучич отдал приказ уничтожать вражеские беспилотники в небе над Центральной Сербией.

Во вторник газета "Вечерние новости" сообщила о том, что президент Сербии Александр Вучич отдал приказ уничтожать все вражеские беспилотные летательные аппараты в небе над Центральной Сербией.

Сообщается, что приказ был отдан после того, как неопознанные беспилотники вели наблюдение за базами армии Сербии, которые были обнаружены в небе вблизи города Рашка и только после того, как в воздух были подняты сербские МиГ-29 эти беспилотники покинули воздушное пространство Центральной Сербии.

После это президент Сербии Александр Вучич отдал приказ уничтожать все вражеские беспилотники средствами ПВО.