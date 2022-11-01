Госдеп: контакты США и России на саммите G20 в Индонезии не ожидаются
2022-11-01 21:55
Госдепартамент США исключает переговоры между представителями Москвы и Вашингтона на саммите "Большой двадцатки".
1 ноября пресс-служба Государственного департамента США сообщила, что в Белом доме не ожидают, что на встрече представителей организации "G20", которая пройдёт на Бали 15 и 16 ноября, произойдут контакты между Россией и Соединёнными Штатами.
Примечательно, что ранее Владимир Путин несколько раз публично выразил уверенность, что российские представители посетят саммит "Большой двадцатки" на территории Индонезии. При этом Путин признал, что пока не принял решение о том, поедет ли он сам на Бали для участия в мероприятии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке
В Херсонской области принудительно эвакуируют жителей Каховского района
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»
Премьер-министр Греции прокомментировал отсутствие российских туристов
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России