Госдеп: контакты США и России на саммите G20 в Индонезии не ожидаются

Госдепартамент США исключает переговоры между представителями Москвы и Вашингтона на саммите "Большой двадцатки".

1 ноября пресс-служба Государственного департамента США сообщила, что в Белом доме не ожидают, что на встрече представителей организации "G20", которая пройдёт на Бали 15 и 16 ноября, произойдут контакты между Россией и Соединёнными Штатами.

Примечательно, что ранее Владимир Путин несколько раз публично выразил уверенность, что российские представители посетят саммит "Большой двадцатки" на территории Индонезии. При этом Путин признал, что пока не принял решение о том, поедет ли он сам на Бали для участия в мероприятии.