Кулеба: Киев и область может остаться без электричества на две недели

Глава администрации Киева Алексей Кулеба утверждает, что Киевская область и украинская столица может лишиться доступа к электроснабжению на две недели в случае новых российских обстрелов.

Вечером 1 ноября глава областной военной администрации Киева Алексей Кулеба сообщил, что новые российские ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре могут привести к тому, что жители Киева и всего региона могут потерять доступ к электроснабжению на срок до двух недель.

По словам Кулебы, уже сейчас армия Росси повредила около 40 процентов украинской энергетической инфраструктуры, и в случае новых атак на починку подобных объектов в Киевской области может уйти около 14 дней.