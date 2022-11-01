Кулеба: Киев и область может остаться без электричества на две недели
2022-11-01 22:00
Глава администрации Киева Алексей Кулеба утверждает, что Киевская область и украинская столица может лишиться доступа к электроснабжению на две недели в случае новых российских обстрелов.
Вечером 1 ноября глава областной военной администрации Киева Алексей Кулеба сообщил, что новые российские ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре могут привести к тому, что жители Киева и всего региона могут потерять доступ к электроснабжению на срок до двух недель.
По словам Кулебы, уже сейчас армия Росси повредила около 40 процентов украинской энергетической инфраструктуры, и в случае новых атак на починку подобных объектов в Киевской области может уйти около 14 дней.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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