СМИ Украины сообщают о новых ударах по Харькову

Новостной портал Украины "Зеркало недели" сообщило о ударах по Харьковской области.

РИА Новости: По сообщениям украинское издание «Зеркало недели» взрывы слышны в Харьковской области, на момент публикации сообщения, областные и городские власти Харькова не сообщали о воздушной тревоге.

Удары по украинской инфраструктуре начались 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

18 октября Презедент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Уже 1 ноября на сайте Зеленского появилась информация о том, что около 40% энергетической инфраструктуры Украины серьезно повреждено.