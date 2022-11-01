Китайские суда попытались атаковать американский катер береговой охраны

Во время проведения инспекции на предмет незаконного морского промысла катер американской береговой охраны приблизился к нескольким китайским рыболовным судам.

Вместо того, чтобы пустить на бор сотрудников охраны, три судна быстро уплыли, а одно развернулось и направилось в сторону катера.

По словам лейтенанта береговой охраны Хантера Стоуза, это было похоже на попытку тарана, и катер был вынужден уклоняться.

В США посчитали такой прецедент очень опасным, а в Китае заявили, что Соединенным Штатам следует прекратить непрозрачные и необоснованные проверки.