Китайские суда попытались атаковать американский катер береговой охраны
2022-11-01 22:56
Во время проведения инспекции на предмет незаконного морского промысла катер американской береговой охраны приблизился к нескольким китайским рыболовным судам.
Вместо того, чтобы пустить на бор сотрудников охраны, три судна быстро уплыли, а одно развернулось и направилось в сторону катера.
По словам лейтенанта береговой охраны Хантера Стоуза, это было похоже на попытку тарана, и катер был вынужден уклоняться.
В США посчитали такой прецедент очень опасным, а в Китае заявили, что Соединенным Штатам следует прекратить непрозрачные и необоснованные проверки.
Опубликовано: Светлана Репина
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