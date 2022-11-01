На яичной ферме в Айве с 1 млн цыплят произошла вспышка птичьего гриппа

В Айове впервые с апреля зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Она произошла на коммерческой ферме по производству яиц.

Поскольку вирус очень заразен, всех птиц на зараженной ферме убивают и утилизируют, чтобы избежать распространения болезни.

Вирус может распространяться через помет или выделения из носа инфицированных диких птиц, которые могут загрязнять пыль и почву.

В этом году в Айове было заражено 15 коммерческих ферм, включая индеек, кур-несушек и других птиц.