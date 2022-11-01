На яичной ферме в Айве с 1 млн цыплят произошла вспышка птичьего гриппа
2022-11-01 23:10
В Айове впервые с апреля зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Она произошла на коммерческой ферме по производству яиц.
Поскольку вирус очень заразен, всех птиц на зараженной ферме убивают и утилизируют, чтобы избежать распространения болезни.
Вирус может распространяться через помет или выделения из носа инфицированных диких птиц, которые могут загрязнять пыль и почву.
В этом году в Айове было заражено 15 коммерческих ферм, включая индеек, кур-несушек и других птиц.
Опубликовано: Светлана Репина
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