В четырех районах Киева экстренно отключают электричество

ДТЭК сообщает, что в четырех районах Киева вводятся экстренные отключения электричества до конца дня.

По информации энергохолдинга, это касается Минского массива, Виноградаря, Оболони, Куреневки.

Причинами отключений являются ремонт транзитной линии в Киевской области, а также перегрузка работающей линии.

Ранее сообщалось, что интервалы между поездами в киевском метро будут увеличены, а все троллейбусы в городе заменят автобусами для экономии электроэнергии.