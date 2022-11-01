В четырех районах Киева экстренно отключают электричество
2022-11-01 23:21
ДТЭК сообщает, что в четырех районах Киева вводятся экстренные отключения электричества до конца дня.
По информации энергохолдинга, это касается Минского массива, Виноградаря, Оболони, Куреневки.
Причинами отключений являются ремонт транзитной линии в Киевской области, а также перегрузка работающей линии.
Ранее сообщалось, что интервалы между поездами в киевском метро будут увеличены, а все троллейбусы в городе заменят автобусами для экономии электроэнергии.
Опубликовано: Светлана Репина
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В четырех районах Киева экстренно отключают электричество
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