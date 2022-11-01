Таиланд готовится принимать карты МИР у российских туристов
2022-11-01 23:34
Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават сообщил, что в ближайшее время в стране заработает платежная система МИР.
По его словам, российские туристы смогут рассчитываться картами этой системы в Таиланде.
Ожидается, что это поможет увеличить туристический поток, объемы торговли товарами и услугами.
Ранее от приема российских платежных карт МИР отказались государственные и коммерческие турецкие банки.
Опубликовано: Светлана Репина
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