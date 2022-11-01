Таиланд готовится принимать карты МИР у российских туристов

APS
2022-11-01 23:34

Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават сообщил, что в ближайшее время в стране заработает платежная система МИР.

По его словам, российские туристы смогут рассчитываться картами этой системы в Таиланде. 

Ожидается, что это поможет увеличить туристический поток, объемы торговли товарами и услугами.

Ранее от приема российских платежных карт МИР отказались государственные и коммерческие  турецкие банки. 

Опубликовано: Светлана Репина