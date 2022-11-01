США отказываются закрывать свое посольство в России
2022-11-01 23:39
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США хотят сохранить свое посольство в Москве и контактируют с российской стороной по этому вопросу.
Прайс отметил, что дееспособность посольства в Москве имеет первостепенное значение для США.
По его словам, во времена конфликта и напряженности особенно важно иметь возможность для коммуникации и общения друг с другом.
Прайс также сказал, что американские дипломаты в Москве не занимаются вопросами, связанными с конфликтом на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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