Британская юридическая компания подает в суд на ЧВК «Вагнер»

Британская юридическая компания McCue Jury & Partners намерена подать в суд на «группу Вагнера» за действия последней на Украине.

По информации компании, к ней обратились с просьбой о предоставлении парламентскому комитету по международным делам доказательств в рамках разбирательства.

В McCue Jury & Partners отмечают, что украинцы, ставшие жертвами, сделали первый шаг к разбирательству в Высшем суде Лондона.

Они намерены требовать привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба.