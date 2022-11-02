Британская юридическая компания подает в суд на ЧВК «Вагнер»
2022-11-02 00:11
Британская юридическая компания McCue Jury & Partners намерена подать в суд на «группу Вагнера» за действия последней на Украине.
По информации компании, к ней обратились с просьбой о предоставлении парламентскому комитету по международным делам доказательств в рамках разбирательства.
В McCue Jury & Partners отмечают, что украинцы, ставшие жертвами, сделали первый шаг к разбирательству в Высшем суде Лондона.
Они намерены требовать привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба.
Опубликовано: Светлана Репина
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