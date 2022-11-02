Рэпера Takeoff из трио Migos застрелили в боулинге в центре Хьюстона

Полицейское управление Хьюстона подтвердило, что рэпера Takeoff из трио Migos застрелили в боулинге. Ему было 28 лет.

Takeoff находится в клубе со своим дядей и товарищем по группе Migos Quavo. На момент стрельбы внутри находилось 40-50 человек.

Два человека были ранены, их госпитализировали. Takeoff умер на месте происшествия.

Migos стали одной из самых успешных хип-хоп групп за последние годы и одной из самых успешных рэп-групп всех времен, выпустив около 20 платиновых и золотых синглов и альбомов.