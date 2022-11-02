КНДР выпустила ракеты по территории Южной Кореи

На Корейском полуострове продолжается новый виток эскалации из-за ракетных испытаний.

Корейская народно-демократическая Республика (КНДР) провела очередные испытания своих баллистических ракет.

Так, в ночь с 1 на 2 ноября (по Минскому времени) КНДРО выпустила не менее 10 ракет в сторону Желтого и Японского морей.

Одна из ракет попала по территориальным водам Южной Кореи и упала в 57 километрах от города Сокхчо.

Президент Южной Кореи уже высказался о данном инциденте и назвал происходящее вторжением на территорию страны.

Также он призвал принудить КНДР прекратить провокации. В Японии же был экстренно созван Совет безопасности.