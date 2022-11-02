Южная Корея заявила о вторжении со стороны КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль рассказал о вторжении со стороны Северной Кореи.

В Южной Корее сообщили о том, что КНДР в ходе своих ракетных испытаний обстреляла обстреляла территориальные воды страны.

Президент Юн Сон Ель уже назвал данный инцидент вторжением со стороны Северной Кореи.

Это случилась потому, что одна из ракет упала в южнокорейских водах в 57 километрах от города Сокхчо.

Также на это отреагировала Япония, которая экстренно созвала Совет безопасности.