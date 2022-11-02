Чтобы кактус расцвел: эксперты рассказали, как для этого нужно ухаживать за растением зимой

Осенне-зимний период для этого южного растения время покоя и подготовки к будущему цветению весной.

Чтобы любимый кактус порадовал красочным цветением весной, нужно знать все тонкости полива этого растения с ноября по март.

Для этого - снижать количество полива, начиная с сентября: не чаще одного раза в 5-7 дней. В октябре увеличить этот перерыв до двух недель.

А с ноября по март - поливать кактус раз в 25-30 дней. Некоторые эксперты вообще рекомендуют в этом промежутке не увлажнять почву, потому что здоровые кактусы способны спокойно перенести без воды 4 месяца.

Кроме того, нужно беречь кактусы от холодного воздуха с улицы и от сквозняков.

При проветривании растения желательно убрать с подоконника и унести подальше от окна.