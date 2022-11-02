Чтобы кактус расцвел: эксперты рассказали, как для этого нужно ухаживать за растением зимой
Осенне-зимний период для этого южного растения время покоя и подготовки к будущему цветению весной.
Чтобы любимый кактус порадовал красочным цветением весной, нужно знать все тонкости полива этого растения с ноября по март.
Для этого - снижать количество полива, начиная с сентября: не чаще одного раза в 5-7 дней. В октябре увеличить этот перерыв до двух недель.
А с ноября по март - поливать кактус раз в 25-30 дней. Некоторые эксперты вообще рекомендуют в этом промежутке не увлажнять почву, потому что здоровые кактусы способны спокойно перенести без воды 4 месяца.
Кроме того, нужно беречь кактусы от холодного воздуха с улицы и от сквозняков.
При проветривании растения желательно убрать с подоконника и унести подальше от окна.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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