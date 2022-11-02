В Афганистане при поддержке «Талибан» создали женское подразделение национальной полиции
В Афганистане при поддержке исламистской группировки «Талибан» создали женское подразделение национальной полиции.
Новое подразделение полиции состоящее из женщин будут использовать для работы на акциях протестов и взаимодействия с женским населением Афганистана которые в нем участвуют. В данное подразделение привлечены женщин, служивших ранее в Министерстве внутренних дел страны. Их будут использовать для работы на протестных акциях и взаимодействия с афганками, которые в них участвуют.
Как заявил представитель МВД Афганистана Абдул Нави Такур, силовики стараются нанимать других женщин-полицейских, прошедших обучение в местных отделениях полиции и имеющих опыт работы в полицейских управлениях.
Опубликовано: Илья Крылов
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