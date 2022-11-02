42-летняя Габриэла и 43-летний Виктор Перальта не совсем обычная пара, в любви и согласии уже 18 лет
Виктор Гюго Перальта, родившийся в Республике Уругвай и Габриэла из Аргентина являются мужем и женой с февраля 2008 года.
Они – настоящая легендой в мире модификации тела.
Эти супруги отличаются от все остальных пар своей ярой любовью к модификациям тела и именно из-за этого пристрастия они идеально подходят друг к другу.
Виктор и Габриэла могут похвастаться тем, что сделали 77 модификаций тел, в том числе 50 пирсингов, вставили 11 нательных и 5 зубных имплантатов, 4 расширителя и 2 болта в уши.
Про сотни татуировок и говорить не стоит, 90% тела Виктора и 65% тела Габриэлы покрыто татуировками.
У Габриэлы ко всему прочему татуировка на глазу, белки её глаз окрашены черным, а у Виктора раздвоенный язык. Кроме того пара сама делает татуировки – у них есть своя собственная тату-студия.
Опубликовано: Антон Райт
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