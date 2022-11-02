СМИ: Jagermeister покидает рынок России
Агенство Европейско-Азиатские Новости: Jagermeister покидает российский рынок.
Как сообщает Российское инфорамционное агентство ЕАН со ссылкой на представителя одной из компаний, которая снабжает алкоголем Екатеринбургские бары, производитель крепкого ликера Jagermeister решил свернуть бизнес в России.
Этой весной Европейский союз преостановил поставки в Россию вин, в частности, игристых, пива и крепких спиртных напитков. Ранее компания Diageo объявила о том, что покидает российский рынок. Ей принадлежат бренды Johnnie Walker, J&B, White Horse и Crown Royal, водку Smirnoff, ликеры Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon’s, пиво Guinness. Heineken и Carlsberg также пошли на приостановку своих проектов, как сообщает «Рамблер»
Опубликовано: Илья Крылов
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