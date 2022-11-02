США выделит деньги Украине на разминирование украинской территории

Госдепартамент США: Калифорния выделит $47,6 млн Украине для оказания срочной помощи в разминировании украинской территории.

Государственный департамент США сообщил о начале сотрудничества с калифорнийской компанией, целью которого является беззамедлительное оказание помощи Украине в разминировании украинской территории,так же официальный представитель ведомства Нед Прайс на пресс-брифинге сообщил о передаче компании Tetra Tech $47,6 млн.

Отмечается, что Госдепартамент Америки в августе объявил о создании проекта,который был финансирован из специального тогда объемом 91,5 млн долларов,так же Прайс напомнил, что с начала военных действий департамент США предоставлял гуманитарную помощь Украине на сумму более 1,5 млрд долларов