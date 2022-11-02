Кайрэн Шейх было всего два часа отроду, когда ее бросили 30 апреля 1994 года
Семейная жизнь ее матери не сложилась. Женщина оставила свою дочь в телефонной будке, а затем позвонила в благотворительную организацию «Самаритяне» с просьбой поскорее прибыть за ребенком.
Однако до того, как сотрудники прибыли к указанному месту в Форест-Гэйте в восточном Лондоне, девочку уже обнаружил Джо Кэмпбелл, которому тогда было 30 лет. Кэмпбелл позвонил в полицию после того, как увидел то, что сначала показалось ему «пакетом чипсов».
Первые пять лет жизни девочки Кэмпбэлл присылал ей подарки и поздравительные открытки, но затем социальные службы потребовали оборвать с ней связь.
Джо Кэмпбелл, сейчас уже 52-летний, никогда не забывал девочку и позже часто рассказывал о ней своим пятерым детям как об их «приемной сестре».
27 июля сотрудник и курьер компании, в которой мужчина работает, показал ему копию журнала, где было размещено объявление от мисс Шейх, которая искала своего спасителя, называя его Джоном или Джо Кэмпбеллом.
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Так Джо и Кайрэн нашли друг друга спустя 22 года. Джо Кэмпбелл был счастлив представить Кэйран Шейх, в настоящем мать двухлетнего ребенка, своей 49-летней жене Урсуле и всей остальной семье.
«Это самый счастливый день в моей жизни, - утверждает он. - Я никогда не переставал вспоминать о ней и я никогда не думал, что день, когда мы встретимся, все-таки настанет».
Опубликовано: Игнат Ветров
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Кайрэн Шейх было всего два часа отроду, когда ее бросили 30 апреля 1994 года
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