Кайрэн Шейх было всего два часа отроду, когда ее бросили 30 апреля 1994 года

Семейная жизнь ее матери не сложилась. Женщина оставила свою дочь в телефонной будке, а затем позвонила в благотворительную организацию «Самаритяне» с просьбой поскорее прибыть за ребенком.

Однако до того, как сотрудники прибыли к указанному месту в Форест-Гэйте в восточном Лондоне, девочку уже обнаружил Джо Кэмпбелл, которому тогда было 30 лет. Кэмпбелл позвонил в полицию после того, как увидел то, что сначала показалось ему «пакетом чипсов».

Первые пять лет жизни девочки Кэмпбэлл присылал ей подарки и поздравительные открытки, но затем социальные службы потребовали оборвать с ней связь.

Джо Кэмпбелл, сейчас уже 52-летний, никогда не забывал девочку и позже часто рассказывал о ней своим пятерым детям как об их «приемной сестре».

27 июля сотрудник и курьер компании, в которой мужчина работает, показал ему копию журнала, где было размещено объявление от мисс Шейх, которая искала своего спасителя, называя его Джоном или Джо Кэмпбеллом.