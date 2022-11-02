ФСБ РФ: В Крыму предотвратили диверсию украинских спецслужб
В Крыму российские силовики предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики.
2 ноября в центре общественных связей ФСБ сообщили, что сегодня в Крыму силовики задержали гражданина Украины 1978 года рождения, у которого при задержании изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.
В ФСБ подчеркнули, что по оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более пяти тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова.
Сообщается, что мужчина был завербован СБУ и на него завели уголовное дело по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".
Опубликовано: Елена Калиновская
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