ФСБ РФ: В Крыму предотвратили диверсию украинских спецслужб

В Крыму российские силовики предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики.

2 ноября в центре общественных связей ФСБ сообщили, что сегодня в Крыму силовики задержали гражданина Украины 1978 года рождения, у которого при задержании изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.

В ФСБ подчеркнули, что по оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более пяти тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова.

Сообщается, что мужчина был завербован СБУ и на него завели уголовное дело по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".