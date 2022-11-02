Киркоров назвал Наргиз уродиной, сделав это со сцены на своем концерте в Ташкенте

Исполнитель Филипп Киркоров не оставил без внимание возмущение своей коллеги по сцене Наргиз Закировой тем фактом, что у него будет концерт в Узбекистане. Певец назвал ее уродиной.

Филипп Киркоров прибыл в родной для Наргиз Закировой Узбекистан в рамках своего юбилейного тура по случаю своего 55-летия

Выступая в Ташкенте, он со сцены высказал все, что думает о коллеге по сцене. Стоит заметить, что в выражениях артист стесняться не стал и даже прошелся по внешности Закировой.

Это стало реакцией на возмущение Наргиз в нецензурной форме по поводу концерта Киркорова на территории Узбекистана.