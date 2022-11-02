Галич, сидящая на диете, решила показать свою фигуру в черном кружевном белье в соцсетях
Ведущая Ида Галич жаловалась, что из-за любви к сладкому поправляется. Сейчас знаменитость серьезно взялась за свое питание.
Известная ведущая телевидения Ида Галич рассказала фанатам, что решила соблюдать диету, чтобы сбросить несколько лишних килограммов.
В социальных сетях звезда экрана выложила видео, где продемонстрировала фигуру в черном кружевном белье, о чем сообщает Teleprogramma.pro.
Галич призналась, что проблемы с фигурой начались у нее из-за любви к сладкому.
Сейчас знаменитость тщательно следит за своим рационом питания.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Алешкин сомневается, что Собчак скоро вернется в Россию
Звездный адвокат Андрей Алешкин считает, что журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак вряд ли скоро вернется на родину. Юрист убежден, что блондинка будет находится за границей до той поры, пока ее свободе ничего не будет угрожать.Подробнее...
-
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке
Концерн «Калашников» рассказал о боевых дронах для российской армии
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»
Собчак обвиняют в незаконной рекламе алкоголя в интернете
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России