Галич, сидящая на диете, решила показать свою фигуру в черном кружевном белье в соцсетях

Ведущая Ида Галич жаловалась, что из-за любви к сладкому поправляется. Сейчас знаменитость серьезно взялась за свое питание.

Известная ведущая телевидения Ида Галич рассказала фанатам, что решила соблюдать диету, чтобы сбросить несколько лишних килограммов.

В социальных сетях звезда экрана выложила видео, где продемонстрировала фигуру в черном кружевном белье, о чем сообщает Teleprogramma.pro.

Галич призналась, что проблемы с фигурой начались у нее из-за любви к сладкому.

Сейчас знаменитость тщательно следит за своим рационом питания.