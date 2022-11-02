Данилко решил продать авто Меркьюри, а вырученные средства направить на нужды ВСУ
Андрей Данилко (Верка Сердючка)выставил на акукцион Rolls-Royce Silver Shadow (1974, принадлежавший) Фредди Меркьюри, а вырученные средства направить в поддержку ВСУ.
Торги по продаже авто, владельцем которого был сам Фредди Меркьюрри, состоятся уже 5 ноября. Начальная цена - 3 500 000 рублей.
Меркьюри купил автомобиль в 1979 году. За рулем Rolls-Royce Silver Shadow всегда был водитель. После кончины солиста группы "Queen" машина досталась его сестре, которая позднее продала ее.
В 2013 году хозяином автомобиля стал украинский певец Андрей Данилко (Верка Сердючка). Таможенное оформление на протяжении долгого времени не позволяло ввезти раритет в Украину.
По имеющимся данным, Данилко намерен направить вырученные за машину деньги в помощь ВСУ.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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