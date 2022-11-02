Женщине предъявлены обвинения после игры в гольф в Гранд-Каньоне
Женщине предъявлены обвинения после того, как в социальных сетях было распространено видео, на котором она забрасывает мяч для гольфа в Гранд-Каньон
Это произошло после того, как видео, демонстрирующее инцидент, распространилось в Интернете.
Представители парка заявили, что пользователи социальных сетей помогли идентифицировать человека, который должен предстать перед судом.
Согласно заявлению парка, женщине предъявлены обвинения за попадание мяча для гольфа и клюшки для гольфа в Гранд-Каньон.
27 октября на странице Facebook национального парка Гранд-Каньон был опубликован скриншот, на котором изображена женщина на краю южного края каньона, недалеко от Мазер-Пойнт, с клюшкой для гольфа в воздухе.
"Нам действительно нужно говорить:"Не бросайте мячи для гольфа в Гранд-каньон?" - гласила подпись, добавляя, что "бросать предметы за край каньона не только незаконно, но и может подвергнуть опасности туристов и диких животных, которые могут быть внизу".
В заявлении говорится, что с помощью представителей общественности правоохранительные органы Гранд-Каньона "идентифицировали, обнаружили и связались с лицом, ответственным за инцидент".
Опубликовано: Антон Райт
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