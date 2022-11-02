Саудовцы в США стали мишенью, поскольку королевство расправляется с инакомыслием

APS
2022-11-02 12:18

Аспирант Северо-Восточного университета Бостона принц Абдалла бен Фейсал аль Сауд редко упоминал, что он был членом многочисленной королевской семьи Саудовской Аравии, говорят друзья.

Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне, отвечая на запрос AP, заявило: “Представление о том, что саудовское правительство — или любое из его учреждений — преследует своих собственных граждан за границей, абсурдно”.

Опубликовано: Антон Райт