Metro: лидер U2 Боно вспомнил, как его напоил Барак Обама

Лидер U2 проснулся в спальне Линкольна в Белом доме после коктейлей с Бараком Обамой.

Шведское издание Metro опубликовало материал, в котором лидер ирландской группы U2 Боно вспомнил, как во время своего посещения Белого дом вместе со своей супругой Али Хьюсон он после распития спиртных напитков с экс-президентом США Бараком Обамой уснул в спальне Авраама Линкольна.

По словам музыканта Обама очень любит смешивать коктейли, однако знает в этом вопросе меру, Боно же в ходе вечеринки выпил коктейли и еще вина и ушел спать.

Бывший президент Обама и Хьюсон нашли музыканта в спальне Авраама Линкольна после чего политик "смеялся до упада" из-за произошедшего не поверив словам певца о том, что он уснул из-за аллергии на салицилаты, которые содержатся в красном вине.