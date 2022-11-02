Собчак обвиняют в незаконной рекламе алкоголя в интернете

Ксению Собчак обвиняют теперь в нелегальной рекламе спиртных напитков в Сети

Ксению Собчак уличили в незаконной рекламе горячительных напитков в интернете.

Московское Управление Федеральной антимонопольной службы предупредило об ответственности журналистку, снявшуюся в промо-ролике. Реклама алкоголя оказалась нелегальной, о чем сообщает Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Напомним, что ведущая покинула Россию из-за задержания ее коммерческого директора Кирилла Суханова, которого обвиняют в вымогательстве.