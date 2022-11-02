Собчак обвиняют в незаконной рекламе алкоголя в интернете
Ксению Собчак обвиняют теперь в нелегальной рекламе спиртных напитков в Сети
Ксению Собчак уличили в незаконной рекламе горячительных напитков в интернете.
Московское Управление Федеральной антимонопольной службы предупредило об ответственности журналистку, снявшуюся в промо-ролике. Реклама алкоголя оказалась нелегальной, о чем сообщает Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Напомним, что ведущая покинула Россию из-за задержания ее коммерческого директора Кирилла Суханова, которого обвиняют в вымогательстве.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Звездный адвокат Андрей Алешкин считает, что журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак вряд ли скоро вернется на родину. Юрист убежден, что блондинка будет находится за границей до той поры, пока ее свободе ничего не будет угрожать.Подробнее...
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Собчак обвиняют в незаконной рекламе алкоголя в интернете
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