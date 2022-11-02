Алешкин сомневается, что Собчак скоро вернется в Россию

Звездный адвокат Андрей Алешкин считает, что журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак вряд ли скоро вернется на родину. Юрист убежден, что блондинка будет находится за границей до той поры, пока ее свободе ничего не будет угрожать.

Адвокат Андрей Алешкин считает, что по делу о вымогательстве Ксения Собчак - важный свидетель, а не подозреваемая.

Правовед уверен, что о скором возвращении журналистки в РФ речи не ведется. Ксения не приедет в родное государство до суда по делу о вымогательстве, где главным подозреваемым является коммерческий директор звездной блондинки Кирилл Суханов.

Собчак останется за рубежом до той поры, пока ее свободе ничего не будет угрожать.