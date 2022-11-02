Шойгу: на Украине хотят создать «грязную бомбу» и разместить ядерное оружие стран НАТО
Министр обороны Сергей Шойгу: на Украине хотят создать «грязную бомбу» и разместить ядерное оружие стран НАТО.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил что в Кремле известно о намерениях Киева создать «грязную бомбу» и разместить ядерное оружие стран НАТО, Шойгу добавил что такой вариант развития событий выгоден в первую очередь для Америки.
Так же Министр обороны утверждает что НАТО создает новые тактические формирования в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Вдобавок в Москве известно что СВО прибегает к запрещенным методам, такие как: теракты, заказные убийства, обстрелы тяжелым вооружением мирных жителей.
Опубликовано: Илья Крылов
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