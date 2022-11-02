Министр обороны Сергей Шойгу: на Украине хотят создать «грязную бомбу» и разместить ядерное оружие стран НАТО.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил что в Кремле известно о намерениях Киева создать «грязную бомбу» и разместить ядерное оружие стран НАТО, Шойгу добавил что такой вариант развития событий выгоден в первую очередь для Америки.

Так же Министр обороны утверждает что НАТО создает новые тактические формирования в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Вдобавок в Москве известно что СВО прибегает к запрещенным методам, такие как: теракты, заказные убийства, обстрелы тяжелым вооружением мирных жителей.