Орлова раскрыла пол своего будущего ребенка
44-летняя певица и ведущая Ольга Орлова не так давно сообщила, что находится в интересном положении. Теперь знаменитость рассказала, кого ждет.
Ведущая ТВ и исполнительница Ольга Орлова пребывает на последних месяцах беременности. Наконец знаменитость призналась, что ждет дочь.
О результатах УЗИ Ольга прямо сообщать не стала, а рассказала анекдот по теме в соцсетях.
"Будущий отец нетерпеливо тискает руку своей беременной жены во время сеанса УЗИ. Наконец, он не выдерживает и нервно вопрошает: "Когда уже мне сообщат пол моего сына?" Узист строго смотрит на него и сдержанно отвечает: "Сообщаю: пол вашего сына - девочка".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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