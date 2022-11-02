Орлова раскрыла пол своего будущего ребенка

44-летняя певица и ведущая Ольга Орлова не так давно сообщила, что находится в интересном положении. Теперь знаменитость рассказала, кого ждет.

Ведущая ТВ и исполнительница Ольга Орлова пребывает на последних месяцах беременности. Наконец знаменитость призналась, что ждет дочь.

О результатах УЗИ Ольга прямо сообщать не стала, а рассказала анекдот по теме в соцсетях.

"Будущий отец нетерпеливо тискает руку своей беременной жены во время сеанса УЗИ. Наконец, он не выдерживает и нервно вопрошает: "Когда уже мне сообщат пол моего сына?" Узист строго смотрит на него и сдержанно отвечает: "Сообщаю: пол вашего сына - девочка".