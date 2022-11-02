Лоза назвал популярность Пугачевой искусственной

Певец и композитор Юрий Лоза считает популяность певицы Аллы Пугачевой искусственной. В этом музыкант обвинил СМИ.

Исполнитель Юрий Лоза убежден, что успех певицы Аллы Пугачевой поддерживается искусственно. Музыкант напомнил, что она не выступает уже 15 лет.

Лоза также дал комментарии относительно полученных результатов опроса ВЦИОМ, по которому Алла Борисовна среди певиц заняла второе место после Полины Гагариной. Такое положение вещей певец объясняет тем, что о Пугачевой постоянно говорят.

В интервью "Абзацу" артист пожаловался, что каждые слово и появление его коллеги освещаются в СМИ, что является искусственным поддержанием популярности 73-летней знаменитости.