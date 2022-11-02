Галустян рассказал о талантах своих дочерей
2022-11-02 13:28
Комик Михаил Галустян похвастался талантами своих двух дочерей - 12-летней Эстеллы и 10-летней Элины.
Михаил Галустян рассказал, что его старшая наследница Эстелла посещает актерские курсы. Младшая же дочь Элина серьезно занимается учебой в гимназии.
Артист похвалился, что преподаватели актерского мастерства регулярно хвалят 12-летнюю Эстеллу, которой очень нравится учится здесь.
Шоумен сообщил, что 10-летняя Элина не ходит на секции, так как все время посвящает учебе.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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