Галустян рассказал о талантах своих дочерей

Комик Михаил Галустян похвастался талантами своих двух дочерей - 12-летней Эстеллы и 10-летней Элины.

Михаил Галустян рассказал, что его старшая наследница Эстелла посещает актерские курсы. Младшая же дочь Элина серьезно занимается учебой в гимназии.

Артист похвалился, что преподаватели актерского мастерства регулярно хвалят 12-летнюю Эстеллу, которой очень нравится учится здесь.

Шоумен сообщил, что 10-летняя Элина не ходит на секции, так как все время посвящает учебе.