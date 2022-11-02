Минобороны РФ: Россия возобновит реализацию «зерновой сделки»
В Министерстве обороны РФ сообщили, что российская сторона возобновит участие в «зерновой сделке».
В среду, 2 ноября 2022 года, пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила о том, что благодаря участию ООН и содействию Турции удалось получить необходимые гарантии со стороны киевского режима для реализации «зерновой сделки» после произошедшего теракта в Севастополе.
В российском оборонном ведомстве отметили, что Москва убеждена в том, что полученные от Киева гарантии представляются достаточными для возобновления участия российской стороны в вывозе зерна из портов Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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