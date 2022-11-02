Варлей разделась ради роли в картине Кавказская пленница, чем восхитила Гайдая
Знаменитая совесткая и российская актриса Наталья Варлей не побоялась предстать перед зрителями в купальнике в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница", чем очаровала режиссера.
Режиссер фильма "Кавказская пленница" Леонид Гайдай был восхищен смелостью и раскованностью молодой актрисы Натальи Варлей, которая для роли не побоялась сняться в купальнике.
Варлей свою смелость объяснила тем, что была артисткой цирка, а купальник был для нее униформой на выступлениях.
Гайдай позже хвалил актрису, сообщая, что кадры в купальнике добавили ей очков в глазах зрителей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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