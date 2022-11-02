Жена Карпова рассказала о состоянии великого шахматиста, получившего многочисленные травмы в результате нападения
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов был жестоко избит. Его супруга Наталья Буланова рассказала, как чувствует себя шахматист.
Наталья Буланова рассказала, что муж, экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов получил серьезные травмы, но он не хочет лечиться, а поскорее желает вернуться домой.
Буланова заверила, что шахматист "не в коме, не умер". По словам супруги Карпов не хочет лечиться, как все мужчины. Ему не по нраву, что его задерживают в больнице.
Женщина пожаловалась на характер возлюбленного, который считает, что он здоров. и ему нужно домой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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