Эксперты рассказали, зачем регулярно чистить язык

APS
2022-11-02 14:10

Язык обязательно нужно чистить, только делать это нужно правильно. Процедуру можно проводить специальным скребком, но можно и обычной зубной щеткой.

Регулярная чистка языка помогает: 

избавиться от огромного количества болезнетворных микробов, вызывающих различные заболевания полости рта; 

избавиться от неприятного запаха изо рта; 

обогатить вкусовые ощущения, которые притупляются из-за налета на языке; 

через массаж рецепторов языка, активизировать и стимулировать работу внутренних органов. 

Факты: 

регулярная очистка языка уменьшает количество болезнетворных бактерий в полости рта в 10 раз; 

уменьшает образование зубного камня на 33%; 

благодаря чистке не только зубов, но и языка уменьшается неприятный запах изо рта на 85%; при чистке зубов - только на 25%. 

Для ежедневной очистки языка от бактериального налёта, остатков пищи, грибков и отмерших клеток с поверхности языка используются языкочистки.

Опубликовано: Ангелина Крент