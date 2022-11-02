Эксперты рассказали, зачем регулярно чистить язык

Язык обязательно нужно чистить, только делать это нужно правильно. Процедуру можно проводить специальным скребком, но можно и обычной зубной щеткой.

Регулярная чистка языка помогает:

избавиться от огромного количества болезнетворных микробов, вызывающих различные заболевания полости рта;

избавиться от неприятного запаха изо рта;

обогатить вкусовые ощущения, которые притупляются из-за налета на языке;

через массаж рецепторов языка, активизировать и стимулировать работу внутренних органов.

Факты:

регулярная очистка языка уменьшает количество болезнетворных бактерий в полости рта в 10 раз;

уменьшает образование зубного камня на 33%;

благодаря чистке не только зубов, но и языка уменьшается неприятный запах изо рта на 85%; при чистке зубов - только на 25%.

Для ежедневной очистки языка от бактериального налёта, остатков пищи, грибков и отмерших клеток с поверхности языка используются языкочистки.