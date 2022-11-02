Эксперты рассказали, зачем регулярно чистить язык
Язык обязательно нужно чистить, только делать это нужно правильно. Процедуру можно проводить специальным скребком, но можно и обычной зубной щеткой.
Регулярная чистка языка помогает:
избавиться от огромного количества болезнетворных микробов, вызывающих различные заболевания полости рта;
избавиться от неприятного запаха изо рта;
обогатить вкусовые ощущения, которые притупляются из-за налета на языке;
через массаж рецепторов языка, активизировать и стимулировать работу внутренних органов.
Факты:
регулярная очистка языка уменьшает количество болезнетворных бактерий в полости рта в 10 раз;
уменьшает образование зубного камня на 33%;
благодаря чистке не только зубов, но и языка уменьшается неприятный запах изо рта на 85%; при чистке зубов - только на 25%.
Для ежедневной очистки языка от бактериального налёта, остатков пищи, грибков и отмерших клеток с поверхности языка используются языкочистки.
Опубликовано: Ангелина Крент
-
-
Пэлтроу рассказала, как обклеила дом Шварцнеггера туалетной бумагой из-за того, что тот не раздавал конфеты на Хэллоуин
Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что в детстве обклеила дом Арнольда Шварцнеггера туалетной бумагой из-за того, что тот не раздавал конфеты на ее любимый праздник Хэллоуин.Подробнее...
-
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году
ВС РФ отбили атаку ВСУ на Купянском направлении, уничтожив 150 украинских солдат
Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине
ВКС России сбили истребитель МиГ-29 ВВС Украины в Харьковской области
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»