Зеленский: Киев допустил ошибку, не выстроив систему безопасности за 30 лет независимости

Владимир Зеленский утверждает, что более чем за четверть века независимого существования Украины в стране не была выстроена конкурентоспособная система безопасности.

2 ноября Владимир Зеленский пообщался с представителями западной прессы, где публично заявил, что самой большой ошибкой украинского правительства является то, что за тридцать лет существования независимой Украины в стране не была построена сильная система безопасности.

По словам Зеленского, отсутствие подобной системы на жизнеспособном уровне обусловлено тем, что Киев не ожидал столь агрессивных шагов со стороны России, как специальная военная операция.