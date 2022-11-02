Зеленский: РФ предлагает Киеву переговоры, выпуская 54 ракеты по Украине за полдня

Владимир Зеленский прокомментировал слова Владимира Путина о готовности России к мирным переговорам с Украиной.

В среду днём Владимир Зеленский дал оценку словам Владимира Путина, который утверждает, что Россия хочет возобновить мирные переговоры с Киевом. По словам Зеленского, эти высказывания не отражают истинных намерений Москвы, поскольку российские войска выпускают в среднем 54 ракеты по украинским территориям за 12 часов.

Также Владимир Зеленский уверен, что в действительности Путин не желает дипломатического решения конфликта и намерен добиваться поставленных целей военными средствами.