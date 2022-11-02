Процедуры, которые необходимо выполнять каждое утро
Правильный старт, начало суток, усвоенное как регулярно выполняемое правило — основа здоровья и красоты человеческого тела и духа, ведь процедуры, выполненные утром, обладают наибольшей эффективностью.
Почистите свой язык. На языке скапливается большое количество бактерий, из-за которых появляются различные заболевания. Также налет на языке может быть причиной неприятного запаха изо рта.
Пейте стакан воды каждое утро, можно горячей. Также рекомендуется добавить дольку лимона. Вода по утрам может нормализовать обмен веществ, пищеварение, очистить печень.
Перед завтраком советуем съедать 1 чайную ложку мёда, чтобы взбодрить организм, повысить работоспособность и укрепить иммунитет.
Для профилактики кариеса и неприятного запаха изо рта рекомендуем полоскать рот 3% перекисью водорода: понадобится 5 капель на 50 мл воды
Опубликовано: Ангелина Крент
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