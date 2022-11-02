ВС России уничтожили 355 солдат ВСУ на Краснолиманском и Херсонском направлениях
Представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о результативности действий российских военных под Херсоном и Красным Лиманом.
Днём среды пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки ожесточённых боёв под Красным Лиманом российские войска смогли ликвидировать не менее 250-ти украинских военных.
Также Конашенков утверждает, что за аналогичный отрезок времени бойцы вооружённых сил России вновь купировали контрнаступательную операцию ВСУ под Херсоном, уничтожив 105 украинских солдат и комплекс радиолокационной станции при зенитно-ракетной установке С-300 российского производства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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