ВС России уничтожили 355 солдат ВСУ на Краснолиманском и Херсонском направлениях

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о результативности действий российских военных под Херсоном и Красным Лиманом.

Днём среды пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки ожесточённых боёв под Красным Лиманом российские войска смогли ликвидировать не менее 250-ти украинских военных.

Также Конашенков утверждает, что за аналогичный отрезок времени бойцы вооружённых сил России вновь купировали контрнаступательную операцию ВСУ под Херсоном, уничтожив 105 украинских солдат и комплекс радиолокационной станции при зенитно-ракетной установке С-300 российского производства.